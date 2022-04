Immunzellen können durch Wände gehen.

Die "Wände" sind in diesem Fall Gewebezellen, die dicht an dicht gepackt aneinandersitzen. Eine nicht gerade einfache Ausgangsposition, schließlich kommt es für Fresszellen und Co. darauf an, dorthin zu gelangen, wo ihr Einsatz als "Erste-Hilfe-Kommando" des Körpers gefragt ist. Eine Gruppe Forschender hat jetzt geklärt, wie die Immunzellen es trotzdem schaffen, durch die Zellmauer zu kommen.

Pionierzelle sucht Schwachstelle

Da ist zuerst eine Pionierzelle, die nach dem richtigen Moment sucht. Genauer: nach Zellen in der Zellmauer, die sich teilen. Dann nämlich werden die Zellen rund und verlieren kurzzeitig die feste Verbindung zu ihren Nachbarn. Diesen Moment nutzt die Pionier-Immunzelle aus, um ins Gewebe einzudringen und anderen Immunzellen den Weg zu bahnen.

Interessant für Krebsforschung

Die verantwortliche Autorin der im Fachmagazin Science erschienenen Studie sieht einen möglichen Nutzen der Erkenntnisse etwa für die Krebsforschung. Der Wunsch: in Tumoren die Verbindungen der Zellen untereinander schwächen und den Immunzellen den Weg bahnen, um den Tumor von innen heraus zu bekämpfen.