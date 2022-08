Das Coronavirus verändert das Gehirn, das war schon bekannt.

Forschende haben jetzt mehr darüber herausgefunden, wie genau das abläuft. Das Team schreibt in der Fachzeitschrift PNAS, dass das Virus bestimmte Gehirnzellen infiziert und dass das strukturelle Veränderungen im Gehirn verursacht. Wer also Covid und vor allem Long-Covid bekommt, dessen Gehirn funktioniert nicht mehr ganz richtig.

Das Team untersuchte die Gehirnstruktur von gut 160 Menschen im MRT. Die Hälfte war gerade dabei, sich von einer leichten Infektion zu erholen, die andere Hälfte war gesund.

Gehirnleistung ist beeinträchtigt

Bei der ersten Gruppe sah es Veränderungen, die die Gehirnleistung beeinträchtigen und die auch mit Angst und Depressionen zu tun hatten. In einem weiteren Teil der Studie schauten sich die Forschenden noch Gehirnproben von 26 Menschen an, die an einer Infektion gestorben waren. Dabei sahen sie, dass vor allem Astrozyten mit dem Coronavirus infiziert waren. Diese Gehirnzellen halten eigentlich die Energieversorgung aufrecht. Wenn sie sich verändern, dann ändert das auch die Funktion des Gehirns.