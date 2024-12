Überraschend ist in Zentralafrika ein Friedensgipfel zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda geplatzt.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass die Demokratische Republik Kongo Ruanda vorwirft, die Gespräche zu verweigern. Aus Ruanda heißt es, der Gipfel sei nur verschoben worden.

Im Nordosten der Demokratische Republik Kongo kämpft die Armee gegen die Rebellengruppe M23. Die soll von Ruanda unterstützt werden. Die Rebellen wollen die Interessen der kongolesischen Tutsi verteidigen, das ist die Volksgruppe zu der auch der Präsident Ruandas gehört. Fast zwei Millionen Menschen sind vor den Kämpfen schon geflohen.

Im vorgeschlagenen Friedensabkommen steht, dass Ruanda die M23-Rebellen nicht mehr unterstützt. Die kongolesische Armee soll dafür eine andere Rebellengruppe bekämpfen. Die gehören zur Volksgruppe der Hutu und haben in den 90er Jahren in Ruanda einen Völkermord an den Tutsi verübt. Auch heute noch töten Hutu-Rebellen Tutsi in beiden Ländern.