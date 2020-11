Die Alpen wachsen - zumindest an manchen Stellen.

Ein internationales Forschungsteam hat herausgefunden, dass die Zentralalpen etwa 80 Zentimeter zulegen - in 1.000 Jahren. Kräfte im Inneren der Erde drücken sie nach oben.

Dieser "Schub" war schon bekannt. Die Forschenden hat aber überrascht, dass die Alpen dadurch tatsächlich wachsen. Denn eigentlich dachten sie, dass Wind und Wetter das Gebirge ungefähr im gleichen Tempo "abschleifen", in dem es nach oben gedrückt wird. Mit Gesteinsproben konnten sie aber nachweisen, dass das nicht überall so ist: In den Zentralalpen kommt die sogenannte Erosion demnach nicht hinterher - die Berge wachsen also etwas. In den Ostalpen schrumpfen sie dagegen. Und in den Westalpen halten sich Abschliff und Wachstum ungefähr die Waage. Da liegt übrigens auch der höchste Berg der Alpen, der Mont Blanc, mit 4.810 Metern. An dessen Höhe dürfte sich also erstmal wenig ändern.