In dem Land an der Grenze zu Afghanistan wurde gestern zum ersten Mal der Alabai-Tag gefeiert. Dabei geht es um eine Hunderasse, die auch Zentralasiatischer Owtscharka genannt wird. Präsident Gurbanguly Berdimuchammedow will die heimische Hütehund-Rasse mit dem Feiertag bekannter machen. Letztes Jahr hat er in der Hauptstadt seines Landes schon eine 15 Meter hohe goldene Statue eines Alabais enthüllt.

In Turkmenistan leben knapp sechs Millionen Menschen. Die ehemalige Sowjetrepublik ist laut der Organisation Human Rights Watch eines der am autoritärsten regierten Länder der Welt. Die Politik ist komplett auf Berdimuchammedow ausgerichtet, Kritik an der Regierung wird unterdrückt.