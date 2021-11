Ein Forschungsteam in China warnt davor, die Zero-Covid-Strategie des Landes aufzugeben.

Die Mathematiker von der Uni Peking haben eine Modellrechnung in einer Veröffentlichung des Chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention veröffentlicht. Sie schreiben: Würde China die Strategien westlicher Länder übernehmen, gäbe es langfristig wieder huntertausende Fälle am Tag. Die Forschenden haben für ihre Rechnung Daten zu Corona-Fällen und Bevölkerungsdichte in den USA, Großbritannien, Spanien, Frankreich und Israel verwendet und ausgerechnet, was die dort jeweils geltenden Corona-Regeln für China bedeuten würden. Im Fall der USA kommen sie auf mehr als 630.000 Neu-Infektionen am Tag, im Fall von Frankreich auf gut 450.000.

China hat mit seiner Zero-Covid-Strategie die Zahl der Neuinfektionen auf eine zweistellige Zahl am Tag gedrückt. Allerdings ist das Land wegen der immer noch weitgehend geschlossenen Grenzen zunehmend isoliert. Das wirkt sich inzwischen auch auf die Wirtschaft aus.