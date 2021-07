Die Beziehung zwischen Haushund und Menschen ist schon besonders.

Wie kaum eine andere Tierart können Hunde unsere Gesten deuten und mit Erfolg darauf reagieren. Selbst ihre wilden Verwandten, die Wölfe, können das nicht. Das bestätigen Versuche mit Hunde- und Wolfswelpen. Dabei lebten die Wolfswelpen in den Experimenten sogar mit Menschen zusammen, wurden von Hand gefüttert und durften im Bett ihrer Betreuungsperson schlafen. Die Hunde hatten dagegen kaum Kontakt zu Menschen und wuchsen zusammen mit ihren Geschwistern bei der Mutter auf.

Trotzdem waren die jungen Hunde im Alter von acht Wochen zutraulicher und ließen sich eher von Menschen streicheln als die jungen Wölfe. In einem Versuch sollten die Tiere verstecktes Futter finden – wenn ein Mensch dabei auf das Versteck zeigte, verstanden das nur die Hunde. Sie schauten die Menschen auch häufiger hilfesuchend an, wenn sie von allein nicht weiterkamen.

Die Forschenden vermuten, dass diese sozialen Fähigkeiten von Hunden sich im Laufe der Evolution durchgesetzt haben. Als Wölfe mit den frühen Jägern und Sammlern in Kontakt kamen, wurden nur die freundlichsten und zutraulichsten Tiere geduldet, kamen an die Essensreste der Menschen und konnten so einfacher überleben und ihre Gene weitergeben. Im Laufe der Zeit wurden sie dann immer besser darin, ihren Fluchtreflex zu unterdrücken und menschliche Gestik und Mimik zu interpretieren.