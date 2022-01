Mit einem neuen Spiel, das Psychologinnen und Psychologen aus Italien und der Schweiz konzipiert haben, ist das jedenfalls gelungen. Die Forschenden gingen davon aus, dass Actionspiele, wenn sie speziell darauf abgestimmt sind, die Aufmerksamkeit, das Kurzzeitgedächtnis und die kognitive Flexibilität verbessern - alles Fähigkeiten, die man beim Lesen braucht.

In dem Spiel müssen die Kinder verschiedene Missionen ausführen, um Planeten zu retten. Sie müssen sich zum Beispiel an eine Folge von Symbolen erinnern oder auf bestimmte Geräusche reagieren. Lesen müssen sie nicht.

In einem Test mit 150 italienischen Schulkindern hat das gut funktioniert. Die 8- bis 12-Jährigen spielten sechs Wochen lang entweder das Actionspiel oder ein anderes Spiel. Wer das Actionspiel gespielt hatte, konnte sich danach besser fokussieren und auch besser und genauer lesen als vorher. Auch die Noten in Italienisch wurden deutlich besser. Dieser Effekt hielt bei weiteren Tests nach 6, 12 und 18 Monaten an. In der Kontrollgruppe zeigte sich dagegen beim Lesen keine Verbesserung.

Das Spiel soll es bald auch auf Deutsch, Französisch und Englisch geben.