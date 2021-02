Denn wer bei einer Antwort zu lange überlegt, wird schnell als Lügner wahrgenommen. Das legt eine Studie aus Frankreich und Singapur nahe. Für die wurden 7500 Menschen in den USA, Großbritannien und Frankreich getestet. Sie sollten sich einen Audioschnipsel anhören, ein Video gucken oder einen Bericht lesen. Jeweils ging es um eine Person, die auf eine Frage antwortet - mal sofort oder erst nach bis zu zehn Sekunden.

Zwei Sekunden können entscheiden

In der Studie wurden verzögerte Antworten durchweg als weniger ehrlich eingeschätzt. Ab circa zwei Sekunden Überlegen begannen die Zweifel. Etwas nachsichtiger waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn die Antwort offensichtlich schwierig war, zum Beispiel, wenn nach Ereignissen vor zehn Jahren gefragt wurde. Auch bei sozial erwünschten Antworten war das Timing nicht so entscheidend.



Die Psychologen gehen davon aus, dass auch Zeugen in Gerichtsprozessen unglaubwürdiger bewertet werden, wenn sie zögern. Dabei kann das auch an Aufregung oder Ablenkung liegen. Die Forscher schlagen in solchen Fällen vor, dass explizit dazu aufgerufen wird, nicht auf die Antwortgeschwindigkeit zu achten.