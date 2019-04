Alle anderen Tiere wurden am Wochenende von Tierschützern in ein Schutzgebiet in Jordanien gebracht. Darunter waren Löwen, Füchse, Affen, Pelikane und Wölfe. Zwei der Löwen sollen nach Südafrika gebracht werden. Es ist schon die vierte Rettungsaktion von Tieren aus dem Zoo in Rafah. Tierschützer hatten die Situation dort immer wieder kritisiert: Zu kleine Käfige, Tierquälerei. Die Tierschützer sagen, dass sich der Zoo-Direktor nicht gut genug gekümmert hat. Der sagt, dass die politische Lage Schuld sei. Weil der Gazastreifen wirtschaftlich von Israel blockiert werde, habe er zu wenig Geld für artgerechte Haltung.

In anderen Zoos im Gazastreifen sieht es ähnlich aus. Der in der Stadt Khan Yunis, in der Nähe von Rafah, galt als schlimmster Zoo der Welt. Dort hatte der Zoodirektor alle Tiere, die gestorben waren, ausstopfen lassen und zu den noch lebenden Tieren dazu gestellt.