Pippi Langstrumpfs Papagei ist tot - genauer gesagt der Papagei Rosalinda, der vor rund 50 Jahren im Film "Pippi in Taka-Tuka-Land" eingesetzt wurde.

Er hatte die letzten Jahre im Zoo in Karlsruhe verbracht. Er war aus Schweden dorthin gebracht worden. Er hatte dort vorher Jahrzehnte in einem kleinen Zoo verbracht. Als es dort aber neue Tierschutzregeln gab, drohte dem Vogel die Einschläferung. Der Karlsruher Zoo holte ihn dann nach Deutschland.

Rosalinde ist im Film gemeinsam mit Pippis Vater in einem Turmverlies eingesperrt. Er hat immer ausgeplaudert, was der Seeräuber in der Nacht geträumt hat.