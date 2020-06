Zoom ist in den letzten Monaten ziemlich bekannt geworden. Der Videokonferenzdienst gewann durch Corona-Ausgehverbote viele neue Nutzer, ist aber auch umstritten, vor allem in Sachen Datenschutz.

In den letzten Tagen gab es dann neue Vorwürfe gegen Zoom - die das US-Unternehmen jetzt zugegeben hat: Es hatte Anfang Juni drei Videotreffen von chinesischen Menschenrechtsaktivisten geblockt - auf Druck der chinesichen Regierung. Ein Account war in dabei in Hongkong, zwei in den USA.

Die Menschenrechtsaktivisten hatten sich online getroffen, um an die Opfer der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 in China zu erinnern. Die chinesische Führung versucht bis heute, diese Erinnerung mit aller Macht zu unterdrücken.

Zoom erklärte, dass die Konten mittlerweile wieder entsperrt sind. Aber es will weiter Anweisung von chinesischen Stellen folgen, wenn es um angeblich illegale Aktivitäten geht. Konten außerhalb Chinas sollen aber nicht mehr gesperrt werden.