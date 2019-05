Der britische Gesundheitsdienst NHS hat in einer bisher unveröffentlichten Studie mal geschaut, was in einer größeren britischen Stadt in den Kantinen und Automaten der Krankenhäuser angeboten wird. Wie der Guardian berichtet, haben sie das Angebot mit den Zulieferern verglichen, um herauszubekommen, welche Snacks am beliebtesten sind. Ihren Ergebnissen zufolge sind dreiviertel der meistverkauften Snacks ungesund, darunter vor allem Chips, Süßigkeiten, Kuchen, Pasteten und Muffins. Bei den Getränken, die sich Patienten, Mitarbeiter und Gäste gönnen, ist jedes zweite zu süß.

Zwar böten Krankenhauskantinen auch gesunde Snacks an, Schweinefleisch-Pastete und Beerentorte seien aber viel beliebter. Die Autoren empfehlen zwar keinen Junkfood-Bann, halten aber eine Fett- und Zuckerobergrenze für hilfreich. Außerdem könnten Verhaltenshinweise vielleicht dafür sorgen, dass die Kantinen-Besucher sich etwas gesünderes aussuchen.