Wer mit dem Chatbot ChatGPT kommunizieren will, kann bisher zwischen fünf Stimmen wählen.

In Zukunft werden es wohl erstmal nur vier sein. Denn an einer gibt's Kritik. Und die kommt von US-Schauspielerin Scarlett Johansson. Die hat sich bei der Entwicklerfirma OpenAI beschwert, weil sie sagt: 'Die Chat-GPT Stimme "Sky" ist meiner so ähnlich, dass selbst enge Freunde keinen Unterschied feststellen' - und deshalb Anwälte eingeschaltet hat. OpenAI hat jetzt angekündigt, dass es die Stimme stoppen will und hat erklärt: Eine Ähnlichkeit sei nie geplant gewesen. Die Stimme sei die einer anderen Schauspielerin, mit der das Unternehmen zusammenarbeite.

OpenAI hatte Johansson letzten Herbst gefragt, ob sie ihre Stimme für das KI-System zur Verfügung stellen will. Die hatte damals aber abgelehnt. Letzte Woche hatte OpenAI die neue Version seines Chatbots vorgestellt. Dabei hatte das Unternehmen die Sky-Stimme verwendet. Danach gab's im Netz viele Diskussionen über die Ähnlichkeit mit Scarlett Johanssons Stimme.