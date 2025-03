"Jetzt erst mal eine Tasse Kaffee".

Für viele gehört das zu einem guten Start in den Tag dazu - auch auf der Arbeit. In der italienischen Kleinstadt Pieve di Soligo gibt es in den Ämtern aber erst mal keine Kaffeeautomaten mehr. Der Bürgermeister hat sie abschaffen lassen - weil ihm das Personal zu viel Zeit mit Kaffeeholen verbracht hat. Ihm zufolge haben die Mitarbeitenden oft auch vor den Automaten gequatscht und Kundinnen und Kunden vernachlässigt.

Laut italienischen Medien haben sich in den letzten Monaten immer wieder Leute über lange Wartezeiten beschwert. Der Bürgermeister von Pieve di Soligo soll die Beschäftigten mehrmals ermahnt haben, es mit den Pausen nicht zu übertreiben. Er rät den Mitarbeitenden jetzt, sich den Kaffee von zu Hause mitzubringen - und sich für die Kaffee-Pause auszustempeln.