Wie die Marketingorganisation "Deutsches Weininstitut" sagt, gab es in keinem der 13 deutschen Weinbaugebiete die nötigen Temperaturen von minus sieben Grad Celsius. Schon in den Jahren davor waren die Bedingungen oft schwierig, letztes Jahr war aber immerhin noch in acht Weinbaugebieten eine Eisweinlese möglich.

Das Deutsche Weininstitut sagt: Wenn sich die warmen Winter weiter häufen, dürften Eisweine aus Deutschland eine noch kostbarere Rarität werden, als sie es sowieso schon seien. Eisweine gelten als besonderes Aushängeschild von Winzern und sind ein lukratives Exportgeschäft. Bei der Eisweinlese sind die Trauben gefroren und werden sofort gekeltert, was einen stark konzentrieren, süßen Most ergibt. Eiswein hat dadurch meist sehr viel Restzucker und weniger Alkohol.