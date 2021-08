Gehört ihr auch zu denjenigen, die schon vor dem Arzttermin im Netz recherchieren, was für eine Krankheit man haben und was man dagegen tun könnte? Dann geht es euch wohl wie den meisten Menschen in Deutschland.

Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom hat sich über die Hälfte der Teilnehmenden schon vor dem Praxisbesuch online informiert. Noch mehr, nämlich zwei Drittel der befragten Personen, tut das aber vor allem nach dem Termin. Dabei geht es wohl darum, dass die Infos vom Arzt oder der Ärztin vielen nicht genug sind. Die meisten informieren sich zusätzlich über alternative Behandlungsmethoden oder darüber, wie und wo man sich eine Zweitmeinung einholen kann. Viele haben aber auch einfach die Erklärungen nicht verstanden. Nur 14 Prozent hatten dagegen Zweifel an der gestellten Diagnose, das Vertrauen in die Ärzte und Ärztinnen ist also nach wie vor groß. Für die Erhebung wurden im Mai über 1000 Personen telefonisch befragt. Die Umfrage ist laut Bitkom repräsentativ.