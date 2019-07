Mehrere Flüsse in Deutschland haben wegen der Trockenheit der letzten Wochen Niedrigwasser.

Nach Angaben des Landesumweltamtes in Nordrhein-Westfalen liegen zum Beispiel die Pegel von Sieg und Rur deutlich unterhalb des durchschnittlichen Wasserstands.

Dem Umweltamt zufolge erhöht sich wegen der sinkenden Wasserstände die Temperatur in den Gewässern. Pflanzen können dadurch stärker wachsen. Das kann dazu führen, dass der Sauerstoffgehalt sinkt. Im schlimmsten Fall ist es möglich, dass viele Fische und andere Lebewesen in den Flüssen sterben. Letztes Jahr ist das an manchen Orten schon passiert.