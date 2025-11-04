Wegen des Klimawandels gibt es in Bergregionen, die nicht ganz so hoch sind, immer weniger Schnee.

Das ist ein Problem für viele kleinere Skigebiete. Zum Beispiel für Céüze in den französischen Alpen. Wegen des Schneemangels werden dort ab morgen die Skilifte abgebaut. Der Vorsitzende der Gemeinde, Michel Ricou-Charles, sagte, dass die Entscheidung lange gereift ist. Die Lifte waren das letzte Mal in der Wintersaison 2017/2018 gelaufen. Céüze erstreckt sich zwischen 1500 und 2000 Metern Höhe. Der Ort setzt jetzt mehr auf andere Aktivitäten wie Wandern, Klettern, Mountainbiketouren. Das Material der Lifte wird teilweise in anderen Skigebieten eingesetzt.

"Wir haben uns gedanklich längst davon verabschiedet, unsere Bergregion lebt auf andere Weise wieder auf." Gemeinde-Vorsitzender Michel Ricou-Charles

Die Organisation Mountain Wilderness baut aus eigener Initiative immer wieder brachliegende Skilifte ab und hat gegenüber der Nachrichtenagentur AFP den Abbau durch die Gemeinde gelobt. Aus ihrer Sicht gibt es in Frankreich 100 weitere Skilifte, die nicht mehr benutzt werden und vor sich hin rosten.