Schokolade ist leider nicht gerade gesund -

aber man könnte sie etwas weniger ungesund machen. Eine Methode hat jetzt ein Forschungsteam der Pennsylvania State University in den USA getestet. Es hat eine zuckerreduzierte Schokolade hergestellt - die statt 50 Prozent Zucker-Zusatz, nur 25 Prozent enthielt. Als Füllstoff wurde stattdessen Hafer verwendet. Der besteht zwar auch aus Kohlenhydraten, die muss der Körper aber noch aufspalten. Der Zucker gelangt also nicht so schnell ins Blut - das ist gesünder.

Tester finden Haferschokolade gut

In einer Verkostung testete das Team, wie die Schokolade in Bezug auf Geschmack, Textur und Süße ankommt. Die meisten der 90 Test-Esser und -Esserinnen fanden die Hafer-Schokolade genauso gut wie die normale. Manche sogar etwas besser.

Der Studienleiter will seine Ergebnisse jetzt in der Nahrungsmittel-Industrie vorstellen - damit die etwas weniger ungesunde Schokolade in Zukunft auf den Markt kommen kann.