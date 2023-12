Wenn sie Nachwuchs kriegen, schlafen sie nur noch ein paar Sekunden am Stück - dafür machen sie rund 10.000 Nickerchen am Tag. Ein französisch-koreanisches Forschungsteam beschreibt im Fachmagazin Science, wie es rund ein Dutzend Pinguine verkabelt hat, um die Schlafgewohnheiten beim Brüten zu untersuchen. Die Tiere waren auf eine Insel in der Antarktis gekommen, um dort ihre Eier zu legen - wie tausende andere Brutpaare.

Nur vier Sekunden Schlaf am Stück

Das Problem: Die Nester dann auch zu beschützen, ist ein Vollzeitjob. Bei der kleinsten Unachtsamkeit kann sich eine Raubmöwe ein Ei oder Küken schnappen.

Laut der Studie erlauben sich die Pinguine deswegen nur etwa vier Sekunden Schlaf am Stück - im Stehen oder Liegen. Die Augen gingen zu, das Gehirn der untersuchten Pinguine fuhr kurz runter - das aber 10.000 Mal am Tag. So kamen sie am Ende auf insgesamt 11 Stunden Schlaf pro Tag.

Ob das erholsam ist, weiß das Forschungsteam nicht. Zumindest gebe es aber keine offensichtlichen negativen Folgen.