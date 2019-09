Forschende des MIT haben das bisher schwärzeste Schwarz entwickelt. Allerdings zufällig. Sie wollten eigentlich die elektrische Leitfähigkeit von Kohlenstoff-Nanoröhrchen verbessern. Das sind mikroskopisch kleine und extrem zugfeste Röhrchen. In ihren Versuchen ließen sie die Röhrchen auf verschiedenen Materialien wachsen, darunter auch eine speziell geätzte Aluminiumfolie. Dabei entstand die neuartige Farbe.

Sie besteht aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die auf dieser Aluminiumfolie dicht nebeneinander stehen. Diese Kombination schluckt 99,995 Prozent des auftreffenden Lichts. Rillen oder Beulen in der Folie sind dadurch quasi unsichtbar, egal aus welchem Winkel sie betrachtet werden. Die Folie wirkt komplett flach.

Ihre Entwicklung stellen die Forscher des MIT in Boston im Fachjournal Applied Materials and Interfaces vor. Anwendungen für solche lichtschluckende Beschichtungen gibt es in der Astronomie und Raumfahrt, wo Kameras und Teleskope möglichst wenig Streulicht auffangen sollen.