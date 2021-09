Das ist das Ergebnis einer Studie aus den USA. Die Forschenden haben zuerst Daten aus älteren Umfragen ausgewertet. Dabei sollten die Probanden angeben, was sie in den letzten 24 Stunden getan hatten und wie sich dabei fühlten. Heraus kam: Ab zwei Stunden Freizeit stieg das Glücksgefühl nicht weiter an und ab fünf Stunden ging es wieder zurück.

Mit 6000 Freiwilligen haben die Forschenden dann noch zwei Online-Experimente gemacht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten sich vorstellen, sie hätten jeden Tag eine bestimmte Zeit für sich selbst, entweder nur eine Viertelstunde oder dreieinhalb Stunden oder sieben Stunden. Die in der Mitte hatten dabei das beste Gefühl. Die mit wenig Freizeit fühlten sich dagegen gestresst, die mit viel Freizeit fühlten sich zu wenig produktiv. Im zweiten Experiment zeigte sich: Wenn die Menschen mit viel Freizeit sich vorstellten, die Zeit produktiv zu verbringen, ging es ihnen genauso gut wie denen in der mittleren Gruppe.