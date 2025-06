Mit dem Zug aus Deutschland nach London - ohne Umzusteigen. Das könnte in ein paar Jahren möglich sein.

Die Deutsche Bahn hat jetzt gesagt, dass sie dazu mit Eurostar in Gesprächen ist. Eurostar ist die Bahngesellschaft, die die Hochgeschwindigkeitszüge durch den Eurotunnel betreibt. Sie will bis zu 50 neue Züge beschaffen, um die Verbindungen von London nach Deutschland und in die Schweiz aufzustocken.

Von vier Zügen täglich zwischen Frankfurt und London ist die Rede - 5 Stunden soll die Fahrt dauern. Bis es so weit ist, wird es aber noch etwas dauern: Die Rede ist von den "frühen Dreißigerjahren". Laut Bahn ist das Vorhaben anspruchsvoll, weil die technischen Gegebenheiten von mehreren Ländern beachtet werden müssen, und auch Zoll- und Sicherheitskontrollen müssten geregelt werden.