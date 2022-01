Woher wissen Zugvögel, wo sie landen sollen?

Der Teichrohrsänger nutzt wohl eine Art Stoppschild. Das haben Forschende der Uni Oxford herausgefunden, als sie Flugrouten der Vögel aus über 80 Jahren ausgewertet haben.

Teichrohrsänger ziehen jedes Jahr zwischen Gebieten in Afrika und Europa hin und her. Forschende vermuten schon lange, dass das Magnetfeld der Erde eine Rolle in der Navigation der Vögel spielt. Dass die Vögel ihr Ziel fast metergenau wiederfinden, ist aber verwunderlich, denn: Das Magnetfeld der Erde wandert jedes Jahr ein wenig. Damit liegt es jedes Jahr ein bisschen anders zum Ziel jedes einzelnen Vogels.

Für den Teichrohrsänger haben Forschende herausgefunden: die Vögel orientieren sich wohl unter anderem am Winkel zwischen dem Magnetfeld und der Erdoberfläche. Sobald der Teichrohrsänger sein Ziel lokalisiert hat, hält er an - wie vor einem Stoppschild.