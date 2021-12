Je weiter die Reise, desto heller das Federkleid.

An diese Regel halten sich Zugvögel. Das haben Forschende vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen in Bayern herausgefunden. Sie haben die Helligkeit der Federn von Vögeln miteinander verglichen und dann geschaut, welche Vogel Arten regelmäßig wandern und wie weit. Es zeigte sich: die dunkelsten Federn haben im Schnitt Vögel, die an einem Ort leben. Je weiter die Zugrouten der Tiere, desto heller ihre Federn.

Lange Flüge im Sonnenschein

Die Forschenden gehen davon aus, dass hellere Federn die Vögel unterwegs vor Überhitzung schützen. Auf ihren Reisen müssten die Tiere oft viele Stunden lang im Sonnenschein fliegen - ohne eine Möglichkeit, sich im Schatten auszuruhen.

Frühere Studien hatten bereits gezeigt, dass viele Zugvögel tagsüber in größeren Höhen fliegen - auch wenn das anstrengender ist. Vermutlich ist auch das eine Technik, die vor Überhitzung schützt.