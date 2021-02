Wir finden ohne Navi nicht mal die Apotheke - Zugvögel finden ihr Ziel in tausenden Kilometern Entfernung, ohne jede Karte.

Aber wie? Wenn sie die Strecke schon öfter geflogen sind, kennen sie sich irgendwann aus. Aber selbst, wenn man sie weit ab vom Weg aussetzt, finden sie wieder zu ihrer Route zurück. Eine Theorie besagt, dass die Vögel sich am Magnetfeld der Erde orientieren. Genau das hat ein internationales Team von Biologen untersucht - mit einem Trick. Sie haben Teichrohrsänger in der Natur gefangen und in Käfige gesteckt. Auch im Käfig wollten die Vögel immer noch in die Richtung wegfliegen, in die sie eigentlich unterwegs waren.

Magnetfeld als Landkarte

Und jetzt kommt der Trick: Die Forscher haben die Käfige in eine Spule gepackt, die das Magnetfeld beeinflusst. Damit wurde den Vögeln vorgegaukelt, sie würden sich tausende Kilometer ab vom Kurs befinden. Und tatsächlich wollten die Vögel jetzt in eine andere Richtung fliegen, die zum falschen Magnetfeld passte. Die Biologen sehen darin den Beweis, dass Zugvögel nicht nur das Erdmagnetfeld wahrnehmen, sondern es auch wie eine Karte nutzen können, um zu navigieren.

Die Studie ist im Fachmagazin Current Biology erschienen.