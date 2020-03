Leider ist das in Zeiten von Corona, in denen viele Paare jeden Tag rund um die Uhr zusammen sind, gar nicht so einfach. Die Uni Zürich will helfen - und zwar mit einem kostenlosen Online-Training für Paare. Es soll Paaren helfen, miteinander zu sprechen und sich gegenseitig zu unterstützen. Trainiert wird das unter anderem mit Videobeispielen, die wichtige Aspekte der Kommunikation veranschaulichen oder zeigen, wie man gemeinsam Probleme lösen kann. Die Uni Zürich weist aber darauf hin, dass das Ganze ein Präventionstraining ist. Wer in einer akuten Krise steckt, brauche vielleicht eher eine Paartherapie.

Das Training kann man als Paar machen oder auch alleine. Die Uni Zürich arbeitet außerdem an einem kostenlosen Online-Coaching für Paare: Geplant ist, dass online ein Zeitfenster gebucht werden kann, in dem man mit einem Paarcoach telefonieren oder chatten kann.