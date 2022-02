Eigener Schreibtisch in Gefahr

Corona hat den Alltag in Büros stark verändert.

Und auch nach der Pandemie wollen viele Menschen ab und zu weiter im Homeoffice arbeiten können. Aber das könnte Probleme verursachen, sagt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Denn laut Befragungen sind Montag und Freitag die beliebtesten Homeoffice-Tage. Will also die Mehrheit der Belegschaft in Zukunft von Dienstag bis Donnerstag ins Büro, könnte es eng werden - denn wahrscheinlich werden Unternehmen ihre Fläche verkleinern und mehr geteilte Schreibtische einrichten. Dann müssten Vorgesetzte ihren Beschäftigten vorschreiben, wer an welchen Tagen ins Büro kommen darf. Und das könnte dem Betriebsklima schaden.

Ein Wissenschaftler der Bundesanstalt befürchtet sogar eine wachsende Kluft zwischen Menschen, die für ihre Arbeit zwingend vor Ort sein müssen und denjenigen, die sich aussuchen können, im Homeoffice zu arbeiten - das führt laut dem Wissenschaftler zu mehr Ungleichheit in Betrieben.