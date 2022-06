Trotz der aktuellen Krisen sind die meisten Menschen in Deutschland zuversichtlich - zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung.

Laut dem Institut haben bei einer repräsentativen Umfrage 78 Prozent der Befragten angegeben, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Der Institutsgründer und Zukunftsforscher Horst Opaschowski nannte das einen realistischen und vorsichtigen Optimismus. Seiner Ansicht nach sind Menschen in Deutschland gut darin, dem Leben selbst in schweren Stunden und Zeiten irgendwie eine positive Seite abzugewinnen.

In den jetzigen Dauerkrisenzeiten zwischen Pandemie und Ukrainekrieg, erinnern sich Opaschewski zufolge viele an eigene Kriegs- und Nachkriegszeiten und an die damit verbundenen Einschränkungen und Entbehrungen. Diese historische Erfahrung und Erinnerung setze Widerstandskräfte gegen Krisenängste frei.