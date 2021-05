Noch sind autonome Flugtaxis absolute Zukunftsmusik - aber es gibt schon ein großes Interesse an ihnen.

Das hat eine Umfrage der Uni Eichstätt-Ingolstadt ergeben. 90 Prozent der Teilnehmenden sagten, dass sie autonome Flugtaxis nützlich finden und 66 Prozent würden sie nutzen - auch wenn viele so einen Flug ohne Piloten oder Pilotin gewöhnungsbedürftig finden.

Weil es bis jetzt noch keine Flugtaxis gibt, hat das Forschungsteam den Teilnehmenden eine Simulation vorgespielt: In zehn Minuten ging es 30 Kilometer von der Kölner Innenstadt bis zum Bonner Hauptbahnhof. Vielen Teilnehmenden gefiel die schöne Aussicht und, wie effizient es war, so zu reisen. Die meisten wären bereit, für einen Taxiflug auf so einer Strecke 10 bis 30 Euro auszugeben.

Hintergrund der Studie ist eine Initiative der EU, mit der erforscht und erprobt werden soll, welches Potenzial regionaler Personentransport mit Lufttaxis hat.