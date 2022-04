Für den Corona-Test pusten wie für eine Alkoholkontrolle im Auto - seit Längerem wird daran gearbeitet, das Virus im Alltag einfacher nachzuweisen.

In den USA hat die Arzneimittelbehörde FDA das erste Gerät zugelassen, das so etwas zuverlässig leisten soll. Es ist in etwas so groß wie ein kleiner Koffer, Testpersonen müssen in ein Mundstück pusten. Das Ergebnis des Coronatests soll nach einer Atemanalyse nach drei Minuten vorliegen. Nach Angaben der FDA soll das Gerät eine Corona-Infektion in 90 Prozent der Fälle erkennen.