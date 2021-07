Der US-Bundesstaat New York hat den "Katastrophennotfall" ausgerufen, weil es immer mehr Gewalt mit Schusswaffen gibt.

Laut New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sterben nach aktuellen Zahlen mehr Menschen an Waffengewalt und Verbrechen als an Covid-19. Jetzt soll eine Polizei-Spezialeinheit den Handel mit Gewehren und Pistolen eindämmen. Außerdem soll eine Schnittstelle geschaffen werden von Sozialdiensten, Gefängnisanstalten, Polizeikräften und anderen Behörden, um Schusswaffengewalt vorzubeugen. Darüber hinaus ist geplant, mehr Arbeitsplätze für junge Menschen zu schaffen.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

In New York gelten im Vergleich mit anderen Bundesstaaten sehr strenge Waffengesetze. Allerdings ist es leicht, sich in Nachbarstaaten Waffen zu besorgen. In den USA war seit letztem Jahr die Kriminalität gestiegen. Teilweise gab es 30 Prozent mehr Tötungsdelikte.