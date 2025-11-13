Pommes am Strand sind vor Silbermöwen nicht sicher. Die Vögel können regelrecht aggressiv werden, wenn sie Essen wegschnappen.

Forschende der Uni Exeter in Großbritannien wollten herausfinden, wie sich die Vögel am besten verscheuchen lassen, nur mit dem Einsatz von Stimmen. Sie haben Pommes platziert und verschiedene Vogelgesänge oder menschliche Stimmen abgespielt, in diesen Fällen nur männliche. Heraus kam, dass die Möwen vor menschlichen Schreien am meisten zurückwichen. Einfach nur genauso laut, aber zurückhaltender zu sprechen, brachte weniger.

Laut der Studie ist das der erste Nachweis, dass Wildtiere nicht nur auf Lautstärke reagieren - sondern auch auf die Art und Weise, wie wir Menschen unsere Stimme einsetzen.