Im Moment gibt es auf der Welt so viele Kriege und Konflikte wie lange nicht.

Die Gewalt macht aber nicht auf irgendwelchen Schlachtfeldern halt - sie dringt offenbar auch ein in das alltägliche Leben und wirkt noch lange nach. Das berichtet ein Team aus US-amerikanischen, israelischen und palästinensischen Forschenden.

Das Team hat jüdisch-israelische und palästinensische Familien beobachtet - von 2007 bis 2015. Dabei hat es festgestellt, dass Krieg und politische Unruhen den Umgang miteinander veränderten: Eltern waren aggressiver, schrien sich an, schlugen sich und bestraften auch ihre Kinder härter. Die Kinder verhielten sich dadurch auch aggressiver.

Auslöser war nicht nur die Gewalt durch Krieg oder politische Unruhen selbst, sondern auch Folgen wie Versorgungsengpässe oder die Angst um den Arbeitsplatz. Die Familiendynamik war noch lange nach Ende der eigentlichen Gewalt verändert.

