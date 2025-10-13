Die einen putzen das Klo, die anderen räumen den Müll weg und wieder andere halten Wache - Nacktmulle haben eine erstaunlich strenge Arbeitsaufteilung. Ganz ähnlich wie Bienen.

Die felllosen Nagetiere kommen aus Ostafrika und leben unter der Erde in großen Kolonien. Ein Forschungsteam hat über hundert Nacktmulle mit kleinen Chips ausgestattet und wochenlang beobachtet. Im Fachjournal Science Advances schreiben die Wissenschaftler, dass sich nur wenige der Nacktmulle um die Fortpflanzung kümmern. Der Rest hat andere feste Aufgaben, wie eben Putzen und Abfallbeseitigung. Es gibt aber auch ein paar Faulenzer, die es gemütlich angehen lassen. Diese Müßiggänger sind oft ganz junge oder alte Tiere. Laut den Forschenden könnten diese Tiere im Notfall als Reserve einspringen.

Eine weitere Erkenntnis: Die meisten Nacktmulle bleiben bei ihrer Aufgabe – fast niemand wechselte den Job. Und sogar der Umgang untereinander hängt von der Arbeit ab. Die Fleißigen haben wenig Lust auf die Faulen und meiden sie eher.