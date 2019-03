Bisher lautete die gängige Theorie: Erst kamen die Götter, dann die Gesellschaft. Soll heißen: Religion war der entscheidende Schlüssel dafür, dass Menschen - anders als Tiere - es schafften, große Gemeinschaften zu gründen, auch wenn sie nicht miteinander verwandt waren. Ein internationales Forscherteam hat jetzt eine andere Ansicht veröffentlicht.

Kollektive Identität ist wichtiger als Religion

Die Wissenschaftler haben die globale historische Datenbank "Seshat" ausgewertet und sie sagen: In fast allen Regionen der Welt bildeten sich sogenannte "Big Gods", also moralisierende Gottheiten, die ethische Verstöße bestrafen, erst dann heraus, wenn Menschen schon in einer komplexen Gesellschaft zusammenlebten.

Demnach gab es in der Regel zuerst bestimmte Rituale, die das friedliche Zusammenleben erleichterten. Götter, die sich um die menschliche Moral kümmerten, tauchten meist erst hunderte Jahre später auf. Nach Ansicht der Forscher ist deshalb eine kollektive Identität wichtiger für das Zusammenleben als ein gemeinsamer, religiöser Glaube.