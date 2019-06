In den letzten Jahren hatten sich Länder in Osteuropa immer wieder beschwert, dass bei ihnen in der Schokocreme und in anderen Produkten minderwertige Zutaten steckten. Die tschechische Regierung beschwerte sich, bei einigen Produkten sei das Land die Mülltonne Europas. Das alles kochte politisch so hoch, dass sich sogar die EU-Kommission dem Thema angenommen hat und das ein für allemal klären wollte. Etwa 1400 Produkte hat sie verglichen. Und auch die Nutella-Zusammensetzung in knapp 20 EU-Ländern. Ergebnis: Das Zeug ist überall gleich und überall gleich ungesund.

Aber: Bei etwa einem Drittel der untersuchten Produkte gab es doch Unterschiede, obwohl die Packung genau gleich oder sehr ähnlich aussah. Die Kommission schreibt aber, dass sie kein Muster gefunden hat, nach dem Osteuropa systematisch schlechtere Ware kriegt. Stattdessen versuchten die Konzerne, sich an lokale Geschmäcker anzupassen. Zum Beispiel hat die französische Fanta viel weniger Zucker als die in Italien. Vanilleeis von Häagen-Dazs enthält in Deutschland viel mehr Zucker als in Ungarn. Dafür enthält Bolognese-Pulver in Deutschland weniger Fett als in Polen.