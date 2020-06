Sie fliegen tausende von Kilometern und gehen dabei an ihre körperlichen Grenzen. Was ihnen dabei hilft, die Strapazen zu überstehen? Beeren. Das sagt eine Biologin vom Max-Planck-Institut für Ornithologie. Mit ihrem Team hat sie Stare in den Windkanal geschickt.

Bei weiten Flugstrecken ist es wichtig, dass die Muskeln der Vögel schnell mit Energie versorgt werden. Dabei helfen Glukokortikoide. Die Hormone beschleunigen den Stoffwechsel und sorgen dafür, dass Energie freigesetzt wird. Auf Dauer schaden die Glukokortikoide dem Körper aber.

Zugvögel haben da anscheinend einen guten Trick gefunden: Sie fressen dunkle Beeren. Die enthalten Farbstoffe namens Anthocyane, die den Stoffwechsel auch anheizen - anscheinend können sie die Hormone sogar teilweise ersetzen. Die Stare im Windkanal hatten jedenfalls nach dem Fliegen weniger von den Hormonen im Körper, wenn sie vorher extra einen Farbstoffcocktail bekommen hatten. Anders gesagt: Zugvögel können sich anscheinend mit Beeren dopen.