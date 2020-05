"Loverboys" spielen Frauen vor, dass sie sie lieben, und drängen sie dann zur Prostitution - sie sind also Zuhälter. NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach sagte der Rheinischen Post, dass so etwas öfter vorkommt als gedacht. Sie will das Thema auf der nächsten Konferenz ihrer Amtskolleginnen und-kollegen ansprechen.

Geplant ist erst mal eine Dunkelfeldstudie, um mehr über die Opfer von "Loverboys" zu erfahren. Und die Ministerin fordert auch, dass die Bundesländer mehr für die Prävention tun und die Menschen stärker für das Problem sensibilisieren. Oft finden Loverboys ihre Opfer im Netz.