Mehreren Tausend grönländischen Frauen und Mädchen wurden zwischen den 1960er und -90er Jahre Verhütungsspiralen eingesetzt - ohne ihre Zustimmung, von dänischen Ärzten.

Jetzt hat Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Grönland persönlich bei Opfern der Zwangsverhütung um Entschuldigung gebeten. Sie sagte vor mehreren Dutzend Frauen, dass sie im Namen Dänemarks um Verzeihung bittet. Die Entschuldigung ändere nichts, aber sie sei eine Anerkennung des schon geschehenen Versagens.

Dänemark hatte das Programm zur Zwangsverhütung in den 1960ern gestartet, als es noch Kolonialmacht war - und als Grönland noch nicht den Eigenständigkeitsstatus hatte wie heute. Die dänische Regierung wollte so wohl das Bevölkerungswachstum der indigenen Inuit eindämmen und so Kosten sparen.

Vor kurzem hatte ein Untersuchungsbericht dokumentiert, wie auch Jugendliche durch das Zwangsverhütungsprogramm traumatisiert wurden. 143 betroffene Grönländerinnen haben den dänischen Staat verklagt. Frederiksen hat schon vor ihrer Reise angekündigt, dass für Betroffene ein Fonds, also ein spezieller Geldtopf für Entschädigungszahlungen eingerichtet werden soll.