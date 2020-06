Vor rund einem Monat sind in Pakistan bei einem Flugzeugunglück 97 Menschen ums Leben gekommen.

Als Konsequenz hat die Fluggesellschaft Pakistan International Airlines einem Drittel ihrer Piloten ein Flugverbot erteilt. Laut der staatlichen Fluggesellschaft besitzen 150 ihrer 434 Piloten zweifelhafte Lizenzen.

Der Schritt kam, nachdem ein vorläufiger Untersuchungbericht zum Unglück vorgestellt wurde. Darin werden schwere Fehlentscheidungen der Piloten und Fluglotsen als Grund für den Absturz genannt. Laut dem Luftverkehrsminister hätten die Piloten den ganzen Flug über Corona diskutiert. Wegen infizierter Familienmitglieder seien sie besorgt und unkonzentriert gewesen. Das soll die Auswertung der Stimmrekorder ergeben haben. Einen technischen Defekt schloss der Bericht aus.

Flug 8303 stürzte am 22. Mai 2020 auf dem Weg von Lahore kurz vor der Landung in der Hafenstadt Karatschi in ein Wohngebiet. Zuvor setzte der Airbus A320 bei einem ersten Landeversuch ohne Fahrwerk auf der Landebahn auf, dabei seien die Triebwerke beschädigt worden. 97 Insassen starben, zwei Passagiere überlebten das Unglück.