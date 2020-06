Zwergflamingos hängen meist in Gruppen ab und haben pinkes Gefieder.

Je intensiver die Federfarbe ist, desto aggressiver verhält sich ein Vogel gegenüber anderen Flamingos. Und zwar wenn es um Futter geht. Das gilt sowohl für Männchen als auch für Weibchen. Das haben Forschende der Uni Exeter in Cornwall herausgefunden. Sie haben Zwergflamingos in Gefangenschaft untersucht.

Ihre Erklärung : Die pinke Federfarbe kommt von Carotinoiden aus der Nahrung. Je gesünder die Vögel, desto mehr dieser Farbstoffe nehmen sie auf und desto pinker sind sie. Laut den Forschenden haben diese Vögel mehr Zeit und Energie, sich aggressiv zu verhalten, wenn sie in der Gruppe auf engem Raum gefüttert werden. Das gilt sowohl für Männchen als auch für Weibchen. Die Empfehlung: Zwergflamingogruppen in Gefangenschaft sollten möglichst immer Futter auf einer großen Fläche angeboten bekommen.

Das ist aber im Winter in Europa nicht immer möglich, wenn die Vögel aus den Tropen in Hallen gehalten werden und nicht draußen in Teichen. Die Studie dazu ist im Fachmagazin Ethology erschienen.