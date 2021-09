In Zwickau in Sachsen darf eine rechtsextreme Splitterpartei weiter mit dem Slogan "Hängt die Grünen" werben.

Das Verwaltungsgericht Chemnitz hat in einem Eilverfahren für den Antrag der Partei "III. Weg" entschieden. Die Stadt Zwickau hatte vorher angeordnet, dass die Partei ihre Plakate* abnehmen muss. Die Stadtverwaltung sieht in dem Slogan einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die Menschenwürde. Das Verwaltungsgericht dagegen sieht erst einmal keinen eindeutigen Grund, in die Meinungsfreiheit bei Wahlwerbung einzugreifen. Die Plakate dürfen demzufolge grundsätzlich bleiben, müssen aber 100 Meter Abstand zu denen der Grünen haben. Die Grünen zeigten sich von dem Urteil empört.

Unabhängig von diesem Verfahren gehen allerdings noch strafrechtliche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen der Plakate weiter. Zu diesen hatte die Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen die Behörde in Zwickau verpflichtet. Die selbst hatte das abgelehnt.

*Bei dem Bild zur Meldung handelt es sich um ein Symbolbild. Das in der Meldung genannte Plakat ist darauf nicht zu sehen.