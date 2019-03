Und Schuld daran ist wahrscheinlich das Testosteron, das der männliche Fötus im Bauch der Mutter gebildet hat. Das sagen Forscher aus Kanada und Norwegen. Sie haben Informationen ausgewertet über alle Zwillingspaare, die zwischen 1967 und 1978 in Norwegen geboren wurden. Demnach haben Frauen aus den gemischten Zwillingspäarchen im Vergleich seltener Abitur, und seltener einen Uniabschluss, sie sind seltener verheiratet, haben weniger Kinder und ihr Einkommen ist niedriger als das von Frauen mit einer Zwillingsschwester. Der Effekt blieb laut den Forschern auch dann bestehen, wenn sie nur Frauen in die Berechnungen einbezogen, deren Zwillingsbruder kurz nach der Geburt gestorben war. Diese Frauen waren ohne die vermeintliche Konkurrenz eines Bruders groß geworden.

Deshalb schlussfolgern die Forscher, dass es nicht an der Erziehung durch die Eltern lag, sondern wahrscheinlich an den Männlichkeitshormonen, denen die Mädchen im Bauch ihrer Mutter ausgesetzt waren. Die Wissenschaftler vermuten, dass das Testosteron sich auf das Verhalten von Zwillingsschwestern auswirkt. Sie sagen aber auch: Dieses Verhalten könnte heute und auch in einer anderen Kultur zu einem ganz anderen Ergebnis führen - weil die gesellschaftlichen Erwartungen daran, wie sich Männer und Frauen zu verhalten haben, unterscheiden.