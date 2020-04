Mittlerweile haben viele Funde gezeigt, dass das nicht stimmt. Die Neandertaler waren wohl ähnlich geschickt und clever wie unsere Vorfahren und stellten zum Beispiel Werkzeuge und Schmuck her. Jetzt kommt ein neuer Hinweis dazu. In Südostfrankreich haben Forschende Zwirn von Neandertalern entdeckt – also einzelne Fäden, die zu einem dickeren Faden zusammengedreht sind. Die Fasern stammten von der Rinde eines Nadelbaums. Laut den Forschenden mussten die Neandertaler bei der Herstellung mit Bedacht vorgehen – nur im Frühjahr konnte man die Baumrinde dazu gebrauchen. Die Fasern waren außerdem so geschickt gedreht worden, dass daraus ein stabiler Zwirn entstand.

Gefunden wurde von dem Zwirn nur ein kleiner, etwa 6 Millimeter großer, Rest auf einer Steinklinge. Die Forschenden vermuten, dass der Zwirn vor etwa 50.000 Jahren als Griff um das Werkzeug gewickelt worden war.