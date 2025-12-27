Seit zehn Jahren gibt es zwischen Berlin und Breslau in Polen eine besondere Zugverbindung.

Während der Fahrt stehen Theaterstücke, Konzerte und Workshops auf dem Programm. Das Ganze findet jeweils an den Wochenenden statt. Nach diesem Wochenende (27.12./28.12.) ist aber Schluss mit dem "Kulturzug" - er hat seine letzte Fahrt.

Die Berliner Senatsverwaltung begründet das Aus unter anderem damit, dass nicht mehr genug Leute mit dem "Kulturzug" gefahren sind. Am Anfang habe es pro Wochenende im Schnitt 830 Fahrgäste gegeben. Dieses Jahr waren es nur noch 330. An dem Angebot waren mehrere Städte und Bundesländer beteiligt und haben Geld dazugegeben.

Los ging es mit dem "Kulturzug" zwischen Berlin und Breslau 2016, als Breslau europäische Kulturhauptstadt war.