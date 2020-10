Für Zypern war es jahrelang ein lukrativer Deal: Reiche Menschen aus dem Ausland bekommen die zyprische Staatsbürgerschaft - wenn sie im Gegenzug mehrere Millionen Euro im Land investieren. Das brachte Zypern bisher über acht Milliarden ein. Nach viel Kritik ist damit jetzt Schluss.

Die Regierung in Zypern hat entschieden, die Programme zu den 'goldenen Pässen' ab November einzustellen. Grund sind neue Enthüllungen des TV-Senders Al Jazeera. Der hatte berichtet, dass hochrangige Politiker und Beamte in Zypern Kriminellen dabei helfen, an solche Pässe zu kommen. In dem konkreten Fall ging es um eine Person, die in China wegen Geldwäsche verurteilt worden war. Unter anderem der Parlamentspräsident in Zypern soll bereit gewesen sein, der Person die zyprische Staatsbürgerschaft zu vermitteln. Laut Al Jazeera ist so etwas schon mehrfach vorgekommen.

Die EU-Kommission sieht in den 'goldenen Pässen' schon länger eine Gefahr für die Sicherheit der gesamten EU.