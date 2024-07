Vor Zypern soll da jetzt eine schwimmende Baumschule für Korallen helfen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.



Ein Forschungsteam baut vor Zyperns Küste unter Wasser künstliche Seilgärten. Dafür werden Pflöcke in den Meeresboden gerammt und dazwischen Netze gespannt. An denen befestigt das Team Bruchstücke von lebenden Korallen - die wachsen zusammen und werden dann regelmäßig geprüft, ob sie gesund sind. In einigen Monaten sollen sie in natürliche Riffe verpflanzt werden.



Ziel ist Wiederansiedlung von Korallen

Laut den Forschenden ist es die erste schwimmende Baumschule im Mittelmeer - sie wollen so vor allem Korallenarten wiederansiedeln, deren Bestände in den letzten Jahren besonders zurückgegangen sind.

Solche Projekte gibt es weltweit seit mehr als 20 Jahren - zum Beispiel in Thailand,auf den Seychellen und Jamaika wurden schon Korallen mit schwimmenden Baumschulen angezüchtet.