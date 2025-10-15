Zypern ist traditionell ein Land der Katzen-Liebhaber. Auch Streuner werden oft gefüttert und umsorgt, auch bei Touristen sind Katzen beliebt.

Dadurch haben die sich aber so stark vermehrt, dass Fachleuten zufolge mittlerweile so viele Katzen auf der Insel leben wie Menschen. Und das führt zu Problemen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet.

Die Behörden versuchen seit kurzem, die Katzen-Population zu verringern. Offenbar zeigen Programme zu Sterilisation aber bislang zu wenig Wirkung. Das hat eine erste Bilanz gezeigt. Deswegen wurden die finanziellen Mittel dafür jetzt erhöht.

Tierschutzorganisationen sagen, aber dass das nicht ausreicht: Die Bürokratie müsste verringert werden, außerdem müsste es Anreize für Bürger geben bei den Aktionen mitzmachen.

Bisher zahlt die Regierung ihre Gelder an Kommunen, die dann Tierärzte mit den Sterilisationen beauftragen. Dafür fangen Mitglieder von Tierschutzorganisationen die Katzen ein und bringen sie zu den Tierärzten.